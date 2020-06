“Oggi, 8 giugno, avremmo dovuto festeggiare l’ultimo giorno di scuola”

Un epilogo strano, come tutta la seconda parte di un anno scolastico che non si dimenticherà.

Anche l’ultimo giorno, i saluti e gli abbracci sono rimasti solo virtuali, chiuso in quella rete che ha tenuto connessi ma lontani in questi mesi di lockdown.

Le maestre della primaria Galilei di Varese hanno festeggiato a distanza:

“The Show Must Go on”

Noi insegnanti della Galilei siamo riusciti a portare AVANTI lo spettacolo!!

“…dentro ad un cuore spezzato e ad un trucco sbavato…

Il Sorriso ha retto fino alla fine!!”

«Oggi 8 giugno chiusura, da calendario scolastico, di molte scuole, se fosse stato ante covid 19 avremmo festeggiato nel parco della scuola “Galilei” con tutti i bambini e le loro famiglie e tra i fumi di carne grigliata e sorsi di birra avremmo cantato e ballato per festeggiare la chiusura di un altro anno scolastico.

Ahimè dal 24 febbraio lo “ Spettacolo “ è stato interrotto e non per nostra volontà , ma per qualcosa che ha voluto metterci “il bastone tra le ruote” ma noi, da brave e professionali insegnanti, siamo riuscite ad alzarci e continuare in quello in cui abbiamo abbiamo sempre creduto, quello che ha trasformato il nostro lavoro in una passione o meglio in una missione!

In questo periodo difficile gli “Eroi” sono stati tanti e grazie al loro “ cuore” molte vite sono state salvate!!

Noi insegnanti non potremmo mai paragonarci a loro, ma di sicuro siamo stati delle ottime “Guide” dei “Personal Trainer” o semplicemente degli amorevoli accompagnatori che i bambini potessero sperare di avere in questo periodo di LOCKDOWN!

La scuola “ G. Galilei” c’ era! E’ stata presente per illuminare il periodo buio per i propri alunni grazie alla didattica a distanza!

Ogni giorno ogni bambino di ogni classe ha avuto un “ collegamento” con le proprie insegnanti e con i propri compagni!

Tutti i bambini, salvo qualche difficoltà iniziale ( dovuta a mancanza di collegamento ad internet, mancanza di dispositivi informatici adeguati) ma risolta in breve tempo, sono stati presenti e si si sono adeguati al nuovo “ modo di fare scuola” con entusiasmo!

Questa mattina noi insegnanti abbiamo salutato a malincuore e con grande affetto i bambini e abbiamo posto a loro una domanda : “Cosa ti aspetti a settembre?”

All’ unanimità hanno risposto di DESIDERARE DI ABBRACCIARE TUTTI in un unico luogo : la SCUOLA!

Invece i bambini di classe quinta della “ Galilei” hanno voluto salutare la scuola Primaria con uno striscione che è stato appeso alla cancellata della scuola come augurio a tutti coloro che proseguiranno la propria avventura in “ Galilei”».