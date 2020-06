Non ce l’ha fatta il giovane finito sott’acqua a Ispra

È scattato l’allarme questo pomeriggio attorno alle 16.30 a Ispra in via delle Fornaci. Un gruppo di giovani stava facendo il bagno poco lontano dalla riva quando un ragazzo della compagnia non è riemerso.

Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del soccorso acquatico dei vigili del fuoco con un battello pneumatico mentre è giunta l’ambulanza e l’elisoccorso da Bergamo. Il giovane è stato recuperato da alcuni bagnanti e affidato ai sanitari che lo hanno preso in cura ma ogni tentativo è stato vano, il giovane è stato dichiarato deceduto.