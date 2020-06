Ventisettenne annega a Ispra tra le acque del Lago Maggiore

Non ce l’ha fatta il 27enne scomparso tra le acque del Lago Maggiore a Ispra, di fronte alle fornaci. L’allarme era scattato intorno alle 16.30 quando il giovane era scomparso sott’acqua.

Immediatamente sono arrivati sul posto gli specialisti del soccorso acquatico dei vigili del fuoco con un battello pneumatico mentre è giunta l’ambulanza e l’elisoccorso da Bergamo.

Dopo alcuni momenti di ricerche i sommozzatorari sono riusciti ad individuare il giovane che è stato tratto a riva dove sono cominciati gli ultimi disperati tentativi di rianimazione. Il 27enne però non c’è l’ha fatta e poco dopo ne è stato constatato il decesso.

Sono in corso i primi approfondimenti per capire la dinamica di questa ulteriore tragedia, in particolare se si sia trattato di un malore. Lo scorso venerdì un altro giovane era affogato tra le acque del fiume Ticino a sesto Calende.