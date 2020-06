“Progetto cu.cu.”: un aiuto per i bambini alle prese con le nuove abitudini dettate dal Covid

È nato “Progetto cu.cù.” educazione alla cura con il cuore: l’iniziativa dell’associazione Essere bambini per aiutare i bambini dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado e i loro genitori a convivere insieme alle nuove abitudini dettate dal Coronavirus con più serenità. Il primo appuntamento è stato sabato 20 al parco di Taino, ma sono aperte le iscrizioni per le prossime date.

Tra le paure più grandi dei bambini c’è quella di non riuscire a vedere il viso della madre, anche se questo è solamente nascosto dietro le mani. I più piccoli pensano che la loro mamma sia sparita, e vederla con indosso una mascherina genera un effetto simile. I bambini imparano a gestire questa ansia col tempo, ma prima di quel momento possono nascere dei disagi.

Un gioco semplice come quello del “cucù” è però in grado di aiutare i bambini a vincere questa paura. È per questo che proprio il gioco del cucù è stato il tema del primo laboratorio organizzato da Moira Minurri, pedagogista e fondatrice di Essere bambini. «Si discute molto – spiega Minurri – sulla necessità o meno di far indossare le mascherine ai bambini, ma non i pensa mai di come reagiranno i più piccoli quando vedranno indossarla genitori, insegnanti e amici. Ricordarsi che una persona, anche se con il viso nascosto dietro una mascherina, continua a esistere è un’abilità che i bambini più piccoli ancora non possiedono».

Oltre al primo laboratorio, Progetto cucù avrà altri cinque appuntamenti organizzati da altrettanti esperti, ognuno riguardo un tema specifico. Romina Vanzulli, educatrice e orto-terapista terrà l’incontro dal titolo “L’orto che verrà“. Erica Sordelli, educatrice e amante del teatro educativo, proporrà il laboratorio “Strana terra sotto i piedi“. Tiziana Mastelli, naturopata, ha organizzato “Alla ricerca della mia impronta“. Nicola D’Antrassi, esperto in comunicazione informatica, terrà l’incontro “Follow the leader“. Luigi Bellaria, bioarchitetto e istruttore Coni di nordic walking proporrà “Corpi in gioco“.

Tutti gli incontri si terranno il sabato pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00. Le prossime date saranno: il 27 giugno e l’11 luglio al parchetto di via Turati a Locate Varesino (Como) e il 4 luglio al parco di Taino.

A causa delle misure anti-Covid, i genitori che vogliono partecipare insieme ai loro bambini dovranno iscriversi in anticipo con una mail all’indirizzo esserebambini@gmail.com. Per informazioni o per portare il progetto nella propria realtà si può chiamare il 3484742296.

«Si tratta – spiega Moira Minurri – di laboratori brevi. Siamo al lavoro per organizzare delle iniziative educative più lunghe, con percorsi all’aperto a contatto con la natura e i boschi».