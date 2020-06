Ragazzi al parco intorno a un libro

Dopo il gruppo di lettura per adulti, che ormai da più di tre anni e mezzo si ritrova in biblioteca a Comerio, parte con l’estate una nuova iniziativa rivolta ai lettori più giovani: creare una comunità di ragazzi che hanno voglia di crescere insieme e confrontarsi sul mondo.

Il primo libro su cui dialogare è “Le parole giuste” di Silvia Vecchini (Giunti), scelto tra i 10 libri proposti nella a gara di lettura che da tantissimi anni si svolge presso la scuola media Fermi di Comerio.



A condurre il gruppo sarà Chiara Brovelli, lettrice appassionata, insegnante e consigliera con delega alla cultura, che da anni ha scommesso sul progetto Comerio Paese dei libri.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 25 giugno alle 18 nel parco di Villa Tatti Tallacchini (in caso di brutto tempo l’incontro si svolgerà invece in biblioteca), con mascherina.

La scelta del parco è in linea con la volontà dell’Amministrazione comunale e delle associazioni del paese di collaborare per far vivere il Parco di Villa Tatti Tallacchini durante la stagione estiva, nel rispetto ovviamente nella regole vigenti.

L’iniziativa, promossa dalla Biblioteca di Comerio, è rivolta a tutti i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni.

Per maggiori informazioni o per confermare la propria adesione contattare la biblioteca scrivendo a bibliotecacomerio@gmail.com oppure telefonando allo 0332 747785.