Riaperto il Parco Pratone a Venegono Superiore. Per i giochi bisogna attendere

Ha riaperto oggi il Parco Pratone, la vasta area di verde pubblico che unisce la parte bassa e la parte alta di Venegono Superiore.

Il parco era inaccessibile dai giorni delle prime misure restrittive causate dall’epidemia di coronavirus e l’Amministrazione comunale aveva scelto di tenerlo chiuso anche quando il 18 maggio il Decreto del Presidente del consiglio aveva allentato le misure, dando ai Comuni la facoltà di riaprire le aree verdi.

Per l’utilizzo dell’area giochi i bambini di Venegono dovranno però attendere ancora qualche giorno. In via prudenziale il Comune ha infatti scelto di tenere ancora chiusi i giochi e le attrezzature dedicate all’infanzia dove non è sempre facile garantire le distanze di sicurezza previste dal decreto.