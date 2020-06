Riapre (parzialmente) via Stelvio. Ma i lavori continuano

Si torna a circolare in via Stelvio, la strada che passa dietro all’Itis Andrea Ponti al confine tra Gallarate e Cardano al Campo.

Nella notte del 23 maggio era crollata una porzione di muro di circa 10 metri, nella parte della strada di competenza del comune di Cardano. Era intervenuto proprio il sindaco cardanese Maurizio Colombo, che aveva deciso di chiudere il tratto di strada “finché non è tutto in sicurezza”.

Ora la strada – rimasta aperta per i pedoni e le biciclette – torna a essere percorribile anche per le auto, ma solamente in una corsia: quella che da via Buffoni a Cardano confluisce in via per Castelnovate.

In attesa che il muro venga risistemato, la corsia rimarrà dunque chiusa.