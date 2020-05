Nella notte crolla un muro in via Stelvio: chiusa la strada

Incidente nella notte al confine tra Gallarate e Cardano al Campo. Il violento temporale abbattutosi sulla zona ha aumentato a dismisura il getto d’acqua di un tubo di scarico alla base del muro di cinta sul lato della strada: una grossa parte, circa 20 metri, è crollata e i resti si sono riversati sulla strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione Civile di Gallarate e Cardano al Campo, insieme al sindaco cardanese Maurizio Colombo che ha poi deciso di chiudere il tratto di strada.

La strada segna il confine tra Gallarate e Cardano al Campo: la parte della scuola è Gallarate, mentre il versante opposto è di competenza del comune di Cardano. «È una fortuna che sia successo nella notte, e non in periodo di scuola» ha dichiarato Colombo. «Adesso dobbiamo accertare cos’è successo e mettere tutto in sicurezza. Ma per ora chiudiamo la strada».