Riapre in sicurezza il rifugio Città di Busto Arsizio in Val Formazza

Finalmente una buona notizia per gli amanti della montagna: ancora qualche giorno di lavoro e, come preventivato, sabato 20 giugno il rifugio Città di Busto Arsizio in Val Formazza sarà in grado di iniziare la stagione 2020, con una nuova gestione ma la consueta determinazione a garantire la migliore accoglienza possibile a chi salirà.

Tutto si svolgerà secondo le norme ed i protocolli stabiliti per i Rifugi Alpini, al fine di garantire la sicurezza e la salute di frequentatori e gestori. Alcune prescrizioni sono quelle già utilizzate nelle strutture turistiche e ristorative in generale (obbligo di mascherine indossate all’interno dei locali, distanziamento, ecc.). Per i rifugi è inoltre vivamente consigliata la prenotazione a pranzo che diventa obbligatoria per i pernottamenti.

Il rifugio nel giugno 2019, con molta più neve

Quest’anno al rifugio sono attrezzati per fornire cibi da asporto sia in contenitori per lo zaino che in piatti monouso da consumare nei pressi del rifugio. I gestori chiedono di usare il telefono per informazioni e prenotazioni, poichè risulterebbe difficile rispondere per iscritto a tutti i quesiti che questa situazione ha generato. La situazione è in divenire e le regole cambiano. Non tutto sarà facile e non tutto come prima, sia per i gestori che per gli ospiti: viene chiesta, pertanto, collaborazione, pazienza e rispetto, nell’interesse reciproco.

Per info e prenotazioni https://www.rifugiocittadibusto.it/pages/it/info/il-rifugio.php