Sacro Monte, pellegrinaggio “mattutino” di Monsignor Delpini

Un pellegrino d’eccezione sabato mattina al Sacro Monte. Monsignor Mario Delpini, l’Arcivescovo di Milano, ha infatti partecipato alla salita delle 7 del mattino, pregando il Santo Rosario.

Una volta raggiunto il Santuario è stato lui stesso a presidiare la celebrazione.

Una circostanza che ha richiamato molti fedeli. In Chiesa però non c’era posto per tutti per via delle norme sul distanziamento. Così sono stati diversi i fedeli che hanno partecipato alla cerimonia rimanendo all’aperto.