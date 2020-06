Il saluto degli alunni di Solbiate Arno dopo l’anno scolastico più strano che si ricordi

Con la scuola formalmente paralizzata dai provvedimenti anti Covid-19 in molti casi sono dovuti scendere in campo i comuni e le maestre per permettere agli alunni di potersi almeno vedere per un saluto dopo uno degli anni scolastici più strani che si ricordino.

Galleria fotografica Il saluto degli alunni di quinta a Solbiate Arno 4 di 4

È successo così a Solbiate Arno dove, dopo la chiusura dell’anno scolastico in streaming, con la collaborazione del Comune è stato organizzato un momento che in tutta sicurezza ha permesso ai bambini di ritrovarsi.

I ragazzi delle quinte elementari si sono infatti riuniti per i saluti di fine anno. Occasione anche per rinovare il saluto e il ringraziamento dell’Amministrazione comunale non solo ai giovani studenti, ma anche a tutte le maestre, i genitori, l’Associazione genitori, i volontari della Protezione Civile e tutti quelli che hanno lavorato instancabilmente per far sì che questo anno scolastico non andasse perso.

“Ricorderete per sempre le elementari, le vostre maestre, i vostri compagni” ha ricordato il Sindaco, Oreste Battiston: in bocca al lupo a tutti i ragazzi che ora andranno alla scuola secondaria.

Agli alunni è stato donato un piccolo kit di sicurezza con una mascherina.