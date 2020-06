Saronno Servizi Spa lancia il primo servizio per il calcolo dell’Imu con l’intelligenza artificiale

Sembra pensato apposta, se si riflette oggi a posteriori nella fase di convivenza con Covid 19, questo “omino virtuale”, chiamato “Tribbi”, la nuova invenzione di Saronno Servizi S.p.A. che continua la sua crescita verso un modello efficiente nel percorso di digitalizzazione dei servizi.

E infatti è arrivato proprio qualche mese prima del lockdown, installato in modo permanente sul sito web della multiutility all’indirizzo web www.saronnoservizi.it e sulla pagina Facebook @Saronno Servizi Spa, per dialogare via chat con gli utenti e semplificare la mole di informazioni in materia di tributi quali IMU, TASI, TARI, ICP, TOSAP. Un servizio davvero utile, disponibile con un click gratuito senza costi e senza sprechi, se si considera che la gestione dell’emergenza Covid 19 ci ha costretto tutti a casa, a sperimentare nuove modalità di smart working e reperimento di informazioni attraverso il web, il mobile e i social media.

E se uno dei grandi ritardi emersi nel ritratto di un’Italia che ancora stenta a decollare nell’utilizzo delle piattaforme digitali è stato proprio quello imputato alla Pubblica Amministrazione, ancora reticente ad adottare cambiamenti tecnologici al passo con i tempi, possiamo dire che Saronno Servizi S.p.A. rappresenti davvero una case history di successo. E quando poche infatti davvero sono le realtà comunali italiane ad avere reso possibile la gestione di ogni istanza online grazie al web, Saronno Servizi presenta, in anteprima assoluta nazionale, anche il primo servizio vocale di calcolo dell’IMU da versare… possiamo affermare davvero che una visione “’d’avanguardia” sia innegabile.

Il funzionamento della versione Vocal Bot di Tribbi, che verrà presentata oggi in video conferenza stampa ai giornalisti, ai comuni soci del distretto saronnese e alle aziende partner della società, è molto semplice ed immediato: basta chiamare Tribbi al numero del centralino di Saronno Servizi S.p.A 02 9628821 e, dopo essere collegato al risponditore automatico, digitare “151” per poterlo interrogare comodamente da casa o da qualsiasi altra destinazione italiana per poter avviareuna conversazione sull’IMU da versare, rispondendo a semplici domande e voilà…. il conteggio effettivo della propria rata viene fornito, con la semplice voce, senza nemmeno dover stare a “tribolare”.

Il servizio Vocal Bot per l’IMU funzionerà, come per gli altri servizi di TRIBBI, sia per il Comune di Saronno che per i Comuni Soci di Gerenzano, Origgio e Solbiate Olona.

«E’ con piacere che oggi presentiamo in modo concreto come l’intelligenza artificiale possa davvero agevolare i servizi legati alla nostra utenza: basti pensare agli anziani, una fascia d’età che è stata davvero molto penalizzata dalla pandemia attuale, e che necessita oggi di mezzi tecnologici semplici per poter trovare il supporto necessario. La conversazione vocale, riprodotta attraverso l’intelligenza artificiale, è una tecnologia davvero alla portata di tutti, anche di chi ha meno dimestichezza con il web e i social media – ha dichiarato il dott. Alberto Canciani, presidente di Saronno Servizi S.p.A. -. Andremo avanti nella strada della sperimentazione tecnologica, per migliorare sempre di più i servizi resi alla collettività e ai comuni soci di un territorio che ormai assomiglia sempre di più ad un distretto».

________________________

Chi è TRIBBI: si tratta del nuovo Assistente Digitale Online di Saronno Servizi S.p.A. che risponde agli utenti via chatbot in materia di tributi sia sulla pagina Facebook di Saronno Servizi tramite la modalità Messenger, oppure sul sito web della società all’indirizzo www.saronnoservizi.it. Da cellulare invece, cliccando sull’icona del chatbot, lo troverete collegato al vostro account Messenger, e da qui potrete proseguire la conversazione con Tribbi.

Per il calcolo dell’IMU da versare a Saronno e nei comuni soci di Origgio, Gerenzano e Solbiate Olona, “Tribbi” risponde al numero di telefono 02 9628821 (risponditore automatico) digitando a seguire “151”, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Basta tribolare con i tributi, da oggi c’è Tribbi! Tribbi è di proprietà intellettuale di Saronno Servizi S.p.A.