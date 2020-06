Scegliere un materasso gonfiabile con un occhio alla salute e alla sicurezza

Quando si parla di materassi gonfiabili molti pensano a prodotti di bassa fattura realizzati perlopiù in plastica scadente. Nonostante questo luogo comune si sia ormai radicato nell’immaginario collettivo, negli ultimi tempi si è assistito a un vero e proprio boom dei materassi ad aria, oggi considerati oggetti indispensabili per un campeggio a regola d’arte, e non solo.

Sempre più popolari per la loro praticità, il costo abbordabile, l’ingombro ridotto e spesso anche per il comfort, sono oggi declinati in tantissime tipologie e materiali differenti con tutti i vantaggi di un supporto che “lavora” con l’aria, ossia: leggerezza, comodità di trasporto e facilità di rimessaggio.

Ma la loro utilità si spinge ben oltre le esigenze di trasferta, dal momento che nulla vieta di acquistarne uno per la casa in montagna o – perché no – per la propria abitazione quando si ha poco spazio a disposizione e la necessità di un posto letto aggiuntivo per ospitare amici e parenti per la notte.

Se mai vi fosse capitato di prendere in considerazione l’eventualità di acquistare un materasso gonfiabile, vi sarete sicuramente chiesti quali siano i vantaggi di questi complementi e quando convenga usarli.

In un precedente articolo abbiamo stilato una classifica dei migliori modelli disponibili sul mercato, evidenziando le caratteristiche principali da prendere in considerazione per una scelta consapevole. Ci siamo, però, resi conto di aver trascurato un argomento piuttosto importante, quello relativo alla sicurezza e alla manutenzione di questi complementi.

Benefici per la salute

A dispetto di quanto si possa pensare, anche i materassi gonfiabili possono migliorare la qualità del sonno e dare sollievo a chi soffre di mal di schiena ricorrenti. Impossibile dite? E invece no, perché uno dei principali vantaggi di questi supporti è la possibilità di poter regolare a piacimento la loro rigidità.

Sgonfiando leggermente il materasso o premendo semplicemente un pulsante, sarà possibile rimuovere l’aria al suo interno per ottenere una superficie più morbida, morbidezza che potrebbe dare sollievo in caso di dolori muscolari in ragione di una migliore adattabilità alle linee naturali del corpo.

La possibilità di regolare la loro “durezza” li rende, quindi, dei complementi estremamente versatili e capaci di soddisfare qualsiasi esigenza di riposo, soprattutto se utilizzati da persone diverse che hanno preferenze e abitudini specifiche.

Non solo, esistono anche materassi gonfiabili, comunemente noti come “materassi ad aria”, pensati appositamente per prevenire la formazione di piaghe da decubito nei pazienti costretti a stare a letto per lunghi periodi.

Restando sempre in tema di rigidità regolabile, molti modelli matrimoniali dispongono di due camere d’aria separate per permettere a ciascuno degli utilizzatori di regolare la propria porzione di materasso indipendentemente dall’altra, evitando inutili diatribe sul fatto che il supporto sia troppo morbido o troppo duro.

Occhio alla sicurezza

Pur rivelandosi di grande utilità, i materassi gonfiabili presentano comunque alcuni piccoli inconvenienti che è bene considerare in vista di un potenziale acquisto. Tanto per cominciare, questi supporti potrebbero forarsi facilmente se entrano in contatto con oggetti appuntiti, unghie di animali domestici, sigarette e così via. Molti utenti, poi, si lamentano che le pompe per il gonfiaggio sono troppo rumorose, costringendo ad azionarle in orari specifici per non disturbare chi dorme nelle vicinanze.

Per quanto riguarda invece la sicurezza, questi materassi sono assolutamente sconsigliati per i bambini piccoli che, trovandosi distesi a faccia in giù su un giaciglio poco gonfio, potrebbero rischiare addirittura il soffocamento.

Altra accortezza da seguire è verificare che il prodotto sia provvisto di un’idonea marcatura CE che attesti il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute, soprattutto in merito ai materiali di costruzione ed eventuali dispositivi elettrici in dotazione.

Anche la manutenzione è importante

Al fine di prolungare la vita del materasso gonfiabile e di assicurarsi un comfort ottimale durante il riposo, è fondamentale provvedere a una sua corretta manutenzione e pulizia. Innanzitutto, se l’intenzione è quella di utilizzare il complemento per diversi giorni consecutivi è buona norma coprirlo con un coprimaterasso o con delle lenzuola per salvaguardarlo dalla polvere e dallo sporco.

A tal proposito, alcuni prodotti dispongono di un rivestimento floccato che genera l’attrito necessario per mantenere coperte e lenzuola ben ferme sul materasso, oltre a renderne la superficie più confortevole a contatto con la pelle.

Per quanto riguarda invece la pulizia, questi complementi non sono poi così difficili da mantenere puliti, poiché basterà utilizzare un panno umido con qualche goccia di sapone delicato per rimuovere facilmente lo sporco ed eventuali macchie.

Infine, quando non utilizzati per lunghi periodi di tempo sarebbe opportuno sgonfiarli e riporli al riparo da polvere e umidità, mentre nel caso in cui sia necessario sfruttarli per diversi giorni consecutivi è consigliabile lasciarli gonfi per tutto il tempo necessario, in modo che la dilatazione del materiale vinilico possa stabilizzarsi e offrire un migliore supporto al corpo durante il riposo.