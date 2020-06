Senza acqua non possono lavarsi né cucinare da giorni: il disagio di 10 famiglie a Boarezzo

Sono senza acqua corrente da ormai quattro giorni gli anziani, gli adulti e diversi bambini (fra cui un neonato) di Boarezzo, frazione del comune di Valganna incastonata fra i boschi del Monte Piambello. Dieci i nuclei familiari che stanno vivendo questo disagio.

“Abbiamo sempre avuto il problema dell’acqua, accadeva ogni tanto d’estate quando il paese si riempiva di villeggianti e non c’erano precipitazioni per settimane, ma da un paio d’anni la situazione si verifica più spesso, anche in inverno o in giorni in cui le piogge sono più che abbondanti come ora” raccontano alcuni dei residenti.

“Il comune ci consigliò di mettere una pompa anni fa a seguito delle nostre lamentele, cosa che è stata fatta, ma rimasti nuovamente senza acqua – mesi dopo – ci siamo sentiti dire – sempre dai tecnici del Comune – che la pompa andava tolta perché inutile. Così l’abbiamo tolta e per un po’ il problema si è risolto. Ma ora siamo di nuovo qui, con la casa piena di bottiglie d’acqua per fare da mangiare, senza possibilità di lavarci, costretti a “scendere” a casa di amici e parenti per lavare i bambini, con la lavatrice che non va, senza poter lavare i panni e i piatti.”

Un disagio oggettivo per i residenti che lamentano di non aver ricevuto risposte chiare dall’amministrazione circa le soluzioni e, soprattutto, le tempistiche degli interventi.

“Vorremmo capire se è una cosa che si risolve nel giro di qualche settimana o di qualche mese, anche in previsione dell’arrivo dei villeggianti con la bella stagione. Vogliamo sapere come organizzarci.”

E, oltre al danno, la beffa di rimanere “a secco” proprio nei giorni in cui tutt’attorno c’è tanta di quell’acqua ovunque che non si sa dove metterla.