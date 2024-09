I curiosi compleanni in Valganna di Stefano Nussbaumer

Curioso, originale e poliedrico, Stefano Nussbaumer è da anni un affezionato lettore di Varesenews e un assiduo frequentatore del Varesotto anche se vive in provincia di Como.

Proprio percorrendo la strada della Valganna ha inventato una curiosa abitudine, e da nove anni celebra il suo compleanno con una foto sotto il corrispondente cartello chilometrico della statale 233 Varesina.

«La storia è nata per caso al km 57, otto anni fa – racconta Stefano – C’era coda, e mia moglie, approfittando di una comoda piazzola, mi dice: “Dai, che ti faccio la foto sotto i tuoi anni…”. Da allora è diventata una tradizione e ogni anno scattiamo una foto al corrispondente cartello della strada della Valganna».

Impresa non sempre facile: «La foto più ardua è stata al km 61, poiché il contachilometri è arrampicato sopra un muretto, ed ho dovuto fare un selfie, come del resto al km 59. Però, dato che la strada la percorro per andare a Cunardo, con il km 65 di Ghirla mi sa che interromperò 1uesto gioco. Mi fa comunque piacere avere onorato tutto il tratto della statale Varesina lungo la Valganna».

Il collage delle sue foto postato su Facebook ha suscitato molti commenti divertiti che lo spronano a continuare il gioco. Dovremo aspettare il prossimo 29 agosto, data del suo compleanno, per scoprire se questa simpatica tradizione andrà avanti. Per ora ci uniamo anche noi agli auguri di buon compleanno.