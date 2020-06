Smart working creativo: personalizzare gli oggetti per il lavoro agile

Lavoro agile, telelavoro e lavoro da casa: le tre locuzioni, che a essere precisi hanno tra loro sfumature differenti, rappresentano altrettanti aspetti di un fenomeno in continua crescita negli ultimi anni, per via di un mercato sempre più flessibile e attento a modalità alternative rispetto alla consueta presenza assidua in ufficio. In questi mesi, poi, molte realtà aziendali lombarde e nazionali hanno affrontato le ben note difficoltà facendo di necessità virtù, e proponendo ai dipendenti di proseguire nelle proprie mansioni da casa.

I dati in nostro possesso sono incoraggianti: da una recente indagine della Regione Lombardia è emerso che oltre la metà del campione intervistato si è dichiarato più produttivo e meno stressato oggi rispetto a quando veniva impiegato in modo tradizionale.

Lavorare tra le mura domestiche, o comunque godendo di una certa libertà sul luogo e sull’orario, libera la creatività e l’indole individuali, e permette di dare un’impronta personale al proprio operato.

Oggetti personalizzati per chi lavora da casa

Anche i dettagli sono importanti per percepire la pratica lavorativa come integrata nelle abitudini quotidiane e non come un mero dovere. La qualità della vita dello smart worker può migliorare grazie anche a piccoli oggetti e gadget che facciano sentire il lavoratore come unico e insostituibile ma anche come parte di una realtà produttiva più grande. Oggi, ad esempio, una varietà di siti Internet offrono la possibilità di customizzare con pochi clic non solo i capi di abbigliamento ma anche gli oggetti di cancelleria e di uso quotidiano. Ritrovare nella propria scrivania il logo aziendale o portarlo con sé quando si lavora altrove darà conforto, soprattutto in previsione di lunghi progetti da gestire in piena autonomia. Gedshop, marchio specializzato nella produzione di materiale customizzato, mette per esempio a disposizione del lavoratore agile una serie di borse per computer portatile da personalizzare, per essere subito riconoscibili a un incontro di affari o per sentirsi meno avulso da colleghi e familiari se si trascorrerà una giornata lavorativa lontano dall’ufficio e da casa.

Allo stesso modo, anche i lavoratori indipendenti potranno far imprimere su zaini e borse porta pc, così come sui capi d’abbigliamento o su oggetti di comune utilizzo, il loro logo e motto: può essere un modo originale per abituarsi a un progetto e una maniera intelligente e non invasiva di farlo conoscere. Per i motivi più disparati, quello della customizzazione degli oggetti di cancelleria e per il lavoro è dunque un trend che si è manifestato in tutta Italia. Un modo di vivere con positività una condizione dettata dalle circostanze, che ha saputo rivelare lati interessanti e in questo caso creativi a molti dipendenti e lavoratori autonomi. Più in generale, la possibilità di personalizzare gadget e capi d’abbigliamento apre nuovi scenari dal punto di vista promozionale ma anche estetico e comunicativo. Di certo, si rinviene una stretta correlazione tra lo smart working, inteso come facoltà di interpretare il lavoro in modo autonomo e creativo, e la possibilità di distinguere e di brandizzare gli strumenti stessi di lavoro, a seconda del proprio estro e delle proprie finalità.