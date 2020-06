Fuori strada in viale Europa a Varese, coinvolte due ragazze

Erano circa le 2.30 di domenica 7 giugno quando una macchina, per motivi ancora da accertare, è finita fuori strada in viale Europa a Varese, poco dopo l’intersezione con via del Nifontano, verso la parte alta di Bosto. (immagine di repertorio)

Sull’auto viaggiavano due ragazze di 22 e 24 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Sos di Azzate e la Polizia Locale di Varese.

Per le due ragazze solo lievi ferite, tanto che il trasporto in ospedale è stato necessario solo per una delle due, in codice verde.