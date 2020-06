SuperCampus C’E’

Dopo la riapertura della piscina comunale di via Miola Saronno Servizi dilettantistica è pronta far partire il proprio centro estivo per i bambini dai 6 ai 14 anni.

“Si tratta di un progetto molto importante – spiega Katia Mantovani amministratore unico della Saronno Servizi dilettantistica – perché essenziale per dare una risposta alle esigenze delle famiglie provate nella loro quotidianità dalla chiusura delle scuole e dal lungo lockdown. È cruciale fornire questo servizio, ancora una volta, con il massimo rispetto delle regole e con la massima sicurezza per i bimbi, per il personale in modo da tutelare famiglie e comunità”.

Da qui un gran lavoro sul fronte dello studio della normativa e dell’organizzazione iniziale: “Il centro estivo ci sarà e presto forniremo le prime informazioni, le modalità di iscrizione ed ovviamente i costi”.

Qualche certezza c’è già: “I numeri non potranno essere quelli dell’anno scorso – chiarisce Mantovani – la necessità di mantenere il distanziamento ci impone piccoli gruppi e quindi non riusciremo a raggiungere, per motivi logistici, le 400 iscrizioni dell’ultima estate. Faremo del nostro meglio per sfruttare al massimo spazi e risorse”.

Non mancano le buone notizie: “La quota di partecipazione al campus potrà essere pagata anche utilizzando i voucher a cui gli utenti della piscina hanno diritto per non aver usufruito delle lezioni o degli abbonamenti a causa dell’emergenza coronavirus. Ricordo che hanno la validità di un anno e che sono utilizzabili in tutti gli impianti e per tutte le attività della Saronno Servizi dilettantistica”.

Quali sono i prossimi step? “Salvo imprevisti e modifiche normative vorremmo partire lunedì 15 giugno. Da mercoledì 10 giugno, dalle 15.30 alle 19.30, al Palaexbo in via Piave partiremo, sempre nel rispetto del distanziamento sociale, con le iscrizioni. Orari, tempistiche, modalità e costi saranno rese note appena formalizzata la proposta nella nostra newsletter, sul sito istituzionale e sui social network”.

Il centro estivo sarà attivato con le stesse modalità anche a Solbiate Olona dove Saronno Servizi gestisce la piscina comunale: “Stesse date, stesse modalità, stessa totale attenzione per la sicurezza dei bimbi e delle famiglie” garantisce Mantovani.