Torna il Mercalibro e presenta “Il Mago Corona”

Anche per gli amanti della lettura è tempo di tornare a sorridere. Da mercoledì 1 luglio il Mercalibro organizzato dall’Associazione Meteora sarà di nuovo in Piazza Buffi a Bellinzona con le sue multicolori tavolate per l’appuntamento mensile con gli amici del libro. Apertura ore 11 e chiusura ore 18.

Fra le proposte di questa edizione estiva si segnala un nuovo libro per bambini. Si tratta dell’albo illustrato Il Mago Corona concepito durante i mesi della quarantena. Il progetto è nato dalla collaborazione fra Moreno Lombardi (bibliotecario della Biblioteca comunale cittadina e autore dei testi), l’illustratrice Simona Meisser e l’editore Raoul Fontana.

Non ha la pretesa di dare informazioni scientifiche, ma intende far conoscere ai più piccoli in modo semplice, efficace e simpatico, la situazione sanitaria che stiamo vivendo e i comportamenti adeguati da mettere in atto per affrontarla. Ci si augura che possa essere d’aiuto alle famiglie e ai docenti ma soprattutto ai bambini che con questa fiaba potranno elaborare al meglio la nuova realtà.

Grazie al supporto della Libreria Taborelli il libro sarà in vendita durante tutta la giornata presso lo stand gestito dai volontari di Ondemedia dove, dalle 16.30 alle 18, sarà presente Simona Meisser a disposizione per autografare i libri con dedica e regalare ai bambini i disegni svolti sul momento a richiesta.