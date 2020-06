“Quando tornerà il mio treno per Arona?”

Quando si parla di pendolari, il pensiero corre subito alle migliaia che ogni giorno si muovono verso Milano. Ma nella Lombardia delle fabbriche e dei servizi ci sono anche poli e la ripresa ha lasciato orfani alcuni pendolari del loro treno.

«Sono una cittadina di Busto Arsizio e lavoro a Vergiate» ci racconta una lettrice. Da Busto Arsizio, per andare a Vergiate, si va in direzione Nord, appunto in senso opposto al grosso dei pendolari. E il dopo-Covid ha creato problemi: Prima del Covid c’era il treno 10404 da Milano Porta Garibaldi ad Arona che passava da Busto Arsizio alle 7.18. Adesso dopo l’emergenza Coronavirus il primo treno del mattino passa alla 8.18 da Busto ed è il 10406 Porta Garibaldi- Domodossola, hanno abolito il 10404 che per noi, non poche persone, era essenziale per arrivare a lavoro e timbrare alle 8».

Una situazione confermata anche dopo il 3 giugno, quando Trenord ha riattivato un’altra quota di treni. Ma tra i 500mila posti promessi non rientra appunto il treno 10404. Quando sarà reintrodotto? Per ora non è ancora prevista la riattivazione, dicono da Trenord, dunque l’alternativa rimane il 10406, che però appunto arriva a Vergiate ben più tardi, alle 8.37 (da orario).

Va considerato anche che Rfi ha in programma corposi interventi sulla linea, in programma dal 14 giugno, con diverse modifiche all’orario: qui tutte le info.