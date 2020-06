Trovato l’accordo: Ruzzier sarà il playmaker della Openjobmetis

Quella della prossima stagione sportiva sarà una Openjobmetis completamente italiana in cabina di regia. Dopo l’ingaggio di Giovanni De Nicolao, ufficializzato qualche tempo fa, la formazione di Attilio Caja ha scelto Michele Ruzzier come playmaker titolare. L’accordo è stato trovato (manca la firma ma si tratta di una formalità) ed è stato anticipato da Toto Bulgheroni, che ha citato apertamente il giocatore 27enne nel corso di una diretta Instagram con capitan Ferrero.

Che il verdetto fosse questo lo si poteva ipotizzare dal fatto che due società concorrenti di Varese avevano nel frattempo virato su altri obiettivi: Trieste ha annunciato l’arrivo di Laquintana mentre Trento si è avvicinata a Palumbo, talento di Treviglio. Con Pesaro, altra “incomoda”, che è ancora agli albori del mercato dopo aver scelto Repesa per la panchina.

Ruzzier (foto Vanolibasket.com) arriva da Cremona, stessa provenienza di Niccolò De Vico; è alto 1,81 e con la Vanoli ha vinto una storica Coppa Italia nel 2019 dopo aver eliminato proprio Varese nei quarti di finale. La conferma dell’interesse della Openjobmetis era arrivata quest’oggi dalle parole di Attilio Caja che – proprio sul nostro giornale – aveva ammesso le manovre che portavano al nuovo acquisto.

Il quale è di origine triestina, alto poco più di 1,80 oltre che essere un play di ruolo: volendo mettergli pressione possiamo provare a ricordare quale altro giocatore nella storia varesina vantava tutte queste caratteristiche… Per aiutarvi nella risposta al quesito vi rimandiamo all’attuale allenatore della Dinamo Sassari…

Scherzi a parte, Ruzzier è considerato giocatore pronto a ricoprire il ruolo di titolare: di fatto lo è stato nell’ultima stagione a Cremona quando aveva – sì – alle spalle un califfo come Travis Diener, ma quest’ultimo ha anche saltato numerose partite per problemi fisici, incontri in cui tutta la responsabilità della regia è andata al play di classe 1993.

La Openjobmetis e l’entourage del giocatore si sono accordati per un contratto cosiddetto “uno più uno”: in pratica un biennale che però prevede delle “uscite” (in cambio di un obolo monetario) al termine della prima stagione, quindi esattamente tra un anno. Ruzzier è considerato l’uomo adatto a giocare accanto a un bomber di razza come Jason Rich, la guardia titolare: tenace in difesa, bravo a passare la palla, il 27enne triestino è anche abile nel saltare il difensore, opzione che si presta a numerose soluzioni offensive.