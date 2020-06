“Un parco per Somma? È più un ampliamento di Volandia”

«Quel parco, mi sembra chiaro, è l’estensione di Volandia, realizzata fuori dal suo sedime e su verde vincolato». Jimmy Pasin ha più di una riserva sull’accordo tra il Comune di Somma Lombardo e la Fondazione che gestisce il museo.

Il Comune doveva incassare 420mila euro di oneri per l’intervento di ampliamento dei parcheggi realizzato nel 2019: per quella cifra Volandia realizzerà a scomputo due opere, vale a dire una (doppia) ciclabile e la trasformazione di un bosco in una sorta di parco suburbano, con stradine pedonali, percorso vita e panchine.

«Un bosco, in una zona tra due strade, viene trasformato in parco. Ma di fatto è in una zona isolata, tra due strade (la provinciale 52 e la superstrada 336, ndr), che ha un senso solo per la vicinanza a Volandia» dice Pasin, ex assessore all’urbanistica di Somma dal 1996 al 2005.

«Quel parco, mi sembra chiaro, è di fatto l’estensione di Volandia: forse 420mila euro era meglio spenderli in altro modo, magari proprio a Case Nuove che ha bisogno di tanti interventi». La frazione (ormai più quartiere di servizi, gli abitanti sono rimasti pochi) avrà comunque contropartita la ciclabile, che conduce fino a Volandia.

La critica di Pasin non si ferma alla sola funzione. «L’aspetto più strano è la cessione al pubblico di un’ampia area che era privata: come farà il Comune a controllare l’area e assicurare la manutenzione nel tempo? L’impressione è che dopo un anno di gestione pubblica ci si accorgerà dei limiti gestionali e si chiederà a Volandia di gestirlo».