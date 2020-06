Un nuovo positivo a Samarate: “Non abbassiamo la guardia”

“Alle ore 20:00 di oggi giovedì 4 giugno 2020 Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate. Un solo cittadino in osservazione”. È così che inizia la lettera del sindaco Enrico Puricelli per aggiornare i cittadini di Samarate sull’andamento del contagio in città.

In totale, ad oggi gli attualmente positivi sono 10, i guariti 19, 1 in osservazione e un totale di 9 deceduti.

“Per tranquillizzarvi -continua il Primo Cittadino- posso garantire che le autorità sanitarie hanno messo in atto i protocolli e le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con la persona risultata positiva”.

Ma la nuova positività riaccende i riflettori sulle modalità da seguire per limitare il contagio. “Una notizia in controtendenza rispetto l’andamento positivo di questi giorni. Purtroppo, è la dimostrazione che non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti di questo maledetto virus. Continuiamo a rispettare le regole del distanziamento sociale: in questo momento è fondamentale”.