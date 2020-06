Un successo il centro estivo a Cunardo, partito nonostante il Covid

Il Centro Estivo Arcobaleno di Cunardo, situato nell’edificio della scuola materna, ha aperto le porte a una quarantina di bimbi dai 2 ai 7 anni per la gioia dei piccoli e dei loro genitori, questi ultimi messi in molte occasioni in difficoltà dalle norme che hanno chiuso le scuole a fine febbraio,rendendo difficile conciliare la cura dei figli e il lavoro.

“Ad avere mille classi le avremmo probabilmente riempite tutte”, racconta Roberta Tuzzi, Presidente della Scuola Materna, “abbiamo avuto tantissime richieste e siamo riusciti ad accontentarne più del previsto aggiungendo un’aula alla nostra offerta, ma comunque in molti sono rimasti esclusi.”

Il centro estivo durerà fino al 31 Luglio e offrirà ai piccoli utenti tante attività, la maggior parte delle quali all’aria aperta. Un modo per garantire il massimo divertimento ai bimbi e al contempo rispettare divertendosi le norme anticovid, rispetto alle quali i piccoli si sono rivelati molto ricettivi, pur nei limiti della loro età: “Per loro igienizzare, mantenere le distanze e altri accorgimenti è diventato una sorta di gioco e ancora una volta sono stati in grado di stupire noi adulti per il senso di responsabilità che sanno dimostrare”, continua la Presidente.

Giochi d’acqua, nell’area esterna recentemente ristrutturata, per combattere il solleone e anche gite all’insegna dell’avventura nei bei boschi freschi, che da queste parti certo non mancano, per il massimo del divertimento in sicurezza dei giovani iscritti.

Quello che accadrà a settembre è ancora un’incognita, ma per il momento l’estate dei bambini di Cunardo è all’insegna della più spensierata normalità.

(Nella foto piccoli esploratori sul “Monte Penegra” a Cunardo)