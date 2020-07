Dopo 45 anni il benzinaio di Porto Valtravaglia saluta i suoi clienti

Il benzinaio di Porto Valtravaglia non chiuderà ma per Antonio Bruno è arrivato il momento di lasciare la pompa di benzina del paese.

Ecco infatti il messaggio che ha messo su Facebook per salutare i tanti clienti che in questi anni ha servito alla sua pompa di benzina: “Anche per me è arrivato il momento di lasciare la guida del distributore di carburante di Porto Valtravaglia dopo 45 anni di proprietà di cui 35 di gestione. Un grande ringraziamento va a tutti i clienti che in questi anni mi hanno permesso di mantenere, crescere e migliorare un impianto che ho sempre ritenuto essere un servizio per il nostro territorio. Fiducioso che la nuova gestione renderà l’impianto ancora più concorrenziale auguro ai nuovi arrivati buona fortuna e buon lavoro”.

Tanti i commenti di affetto che ha ricevuto il signor Bruno sotto il suo post, con ricordi, ringraziamenti e tanti in bocca al lupo per una pensione serena.