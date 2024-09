A Porto Valtravaglia la prima edizione di Oktober Port con birra e cucina bavarese

Questo fine settimana sabato sera 28 settembre 2024, dalle 19, nel cuore della piccola frazione di Muceno ( Comune di Porto Valtravaglia ), si terrà la prima edizione di Oktober Port, un evento che promette di riunire abitanti e visitatori in un’atmosfera di allegria e convivialità. La manifestazione, si terrà presso la Tensostruttura Valtsport di Muceno che garantirà l’ evento anche in caso di pioggia.

Sarà un’occasione imperdibile per gli amanti della buona birra e della cucina Bavarese, allietati dal noto DJ Handie che per l’ occasione ci immergerà nelle musiche e canti in vero stile Oktoberfest.

Protagonista indiscussa della festa sarà, naturalmente, la birra, i visitatori avranno l’opportunità di degustare birre di diverse tipologie e accanto alla birra, non mancheranno stand gastronomici pronti a deliziare i palati più esigenti con varie prelibatezze come ad esempio, gli Spätzle, lo Stinco di Maiale, Weißwurst , le Alette di Pollo, lo Strudel e novità assoluta l’Hamburger di Cinghiale , senza dimenticare il Brezel o le patatine fritte, crauti ecc ecc

L’evento, organizzato dalla Proloco di Porto Valtravaglia vede inoltre il sodalizio con il Gruppo Cacciatori Cinghiale La Valtravaglia e la Canottieri Caldè. Grande novità, per facilitare l’arrivo dei visitatori e trovare posteggio, la Proloco ha organizzato un Pulmino Navetta di collegamento tra il grande posteggio della ditta INCA in via per Domo 18 a Porto Valtravaglia e la tensostruttura, trasporto totalmente gratuito per tutti i visitatori, la navetta effettuerà regolare collegamento dalle ore 19.00 alle ore 24.00.

«Siamo contenti di questa nuova scommessa, il nostro territorio si è sempre caratterizzato per eventi in riva al lago e tipicamente estivi, abbiamo provato ad ampliare il concetto ad altri tipi di “feste”, salendo in Valle, per intercettare cittadini e turisti, anche più giovani, amanti più del luppolo che del vino. Invitiamo tutti, quindi, a partecipare a questa prima edizione di Oktober Port, sicuri che ogni angolo della festa sarà un tripudio di Sapori, Profumi, Musica, Divertimento e Buona Birra», spiegano dall’amministrazione comunale.

E’ possibile riservare i tavoli telefonando ai seguenti numeri di telefono: 347. 721 8636 – 347.743 8375.