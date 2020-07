Abbassato il prezzo del caffè a Malnate

Gentile redazione,

dopo il lock-down, molti bar hanno alzato i prezzi del caffè, come mostrato da vari giornali e telegiornali nelle scorse settimane, con la giustificazione del “rientro dalle perdite”…

Ebbene nella mia città, Malnate, il Bar Caffeteria Felmoka di Via Conconi ha deciso di ABBASSARE il prezzo del caffè a 0,90 euro come simbolo di “rilancio” dopo il lock-down!

Lodevole iniziativa e rinnovo i complimenti ai gestori!

Roberto Valli