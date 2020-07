Andrea Crugnola, seconda gara e seconda vittoria: suo il Rally Lana

Il pronostico lo dava per favorito numero uno, e lui non ha tradito le attese dei suoi tanti tifosi: Andrea Crugnola, affiancato da Pietro Ometto, ha firmato il secondo successo stagionale su due gare vincendo apparentemente senza problemi il Rally Lana di Biella, gara storica del panorama nazionale che è stata ripristinata da qualche anno dopo una lunga assenza dal calendario.

Il pilota varesino ha potuto affinare, sulle strade piemontesi, il proprio rapporto con la Citroen C3 del team F.P.F. Sport, la vettura che lo accompagnerà nell’edizione 2020 del Campionato Italiano Rally. Il “Lana”, come il “Casentino” della scorsa settimana era una gara test per Crugnola e Ometto in vista dell’impegno inaugurale del CIR, tra quindici giorni nel Lazio dove si disputerà il “Roma Capitale”. (foto Citroen Racing)

Al “Lana” il 31enne di Calcinate del Pesce ha vinto ben sei prove speciali sulle sette disputate, mettendo fin dai primi metri la propria C3 davanti a tutti; solo Ivan Carmellino – su Polo R5, vincitore del “Lana 2018” – ha brevemente interrotto il “regno” del varesino conquistando per appena sei decimi la seconda prova. Troppo poco però per impensierire Crugnola che ha tenuto un ritmo troppo alto per gli avversari presto finiti lontani. E anche le insidie delle speciali serali non hanno intaccato la superiorità dell’equipaggio numero 3 che nelle prove domenicali ha ribadito la propria forza.

«Abbiamo lavorato sugli assetti della macchina pensando già a Roma e non possiamo che essere soddisfatti sia per il risultato finale sia per i dati raccolti per il futuro – spiega Crugnola al termine del “Lana” – Come al “Casentino”, abbiamo cercato di mantenere ritmo alto e ciò è servito tanto a livello di classifica, quanto a “sollecitare” la macchina che si è comportata molto bene. Lo stesso posso dire per la squadra che ci ha messo in condizione di andare forte». Dopo due gare consecutive, Andrea avrà un weekend senza agonismo così da “prendere la rincorsa” verso il “Roma Capitale” quando l’appuntamento sarà di quelli di altissimo profilo (24-26 luglio).

Alle spalle di Crugnola, con Carmellino ritirato nella PS 5, è stato il piemontese Corrado Pinzano (VW Polo R5) a guadagnare la seconda piazza al termine di un rally corso in modo molto regolare; 48″2 il distacco dal varesino al termine della prova, una nove secondi meglio dell’aostano Elwis Chentre sulla prima delle Skoda Fabia R5. Quarta di un soffio l’unica Wrc in gara, la Ford Fiesta di Alessandro Gino, quinto a oltre 1′ Scattolon.

Il “Lana”, che si è disputato senza pubblico per evitare assembramenti, ha visto in gara altri equipaggi “targati Varese”: 19mo posto assoluto per Davide e Paolo Tiziani (figlio e padre) di Lonate Pozzolo, al via su una Renault Clio S16 con cui sono stati sesti di classe. Sfiora invece il podio di classe il malnatese Rosario Iannello coadiuvato dal caravatese Andrea Fallo nella combattuta N2: la loro Peugeot 106 è giunta quarta di categoria (35mi assoluti) a soli 5″5 dal podio. In 44a piazza troviamo poi i luinesi Andrea Saredi e Alex Colombo su Peugeot 208 R2B. 54mi infine Matteo e Rebecca Fortunato, padre e figlia (quest’ultima all’esordio) su Peugeot 106 di classe N2.