Ciceri: “Orgoglioso di questo percorso, i ragazzi se lo meritano”

BIELLESE – VARESE 1-2 | LA SALA STAMPA



ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «Questa squadra mi ha emozionato per tutta la stagione perché ha disputato molte belle partite e oggi ne abbiamo avuta un’altra prova, dimostrando di saper soffrire contro una Bellese fortissima. Complimenti a loro: sono una grande squadra, capace di trovare sempre nuove risorse e di metterci in seria difficoltà. I ragazzi però hanno confezionato la prestazione necessaria, colpendo nei momenti giusti e legittimando nel secondo tempo un successo pesante. È una vittoria ottenuta da soli, contro tutti e senza i nostri tifosi, ma abbiamo avuto l’anima per restare in partita e andare a prendercela, sfruttando il contributo di ogni giocatore che si è speso per la causa.»

CICERI 2: «Il cambio di Tentoni è stato forzato, ma ho scelto di non coprirmi. Nonostante la sofferenza del primo tempo, la scelta di inserire un giocatore capace di ribaltare l’azione velocemente ci ha permesso di creare più grattacapi ai nostri avversari, specialmente quando la loro difesa ha iniziato a vacillare. Ora non ho preferenze tra Ligorna o Chisola: preferisco godermi una domenica in famiglia. Casa o trasferta per noi cambia poco, visti i numeri della stagione; paradossalmente, il nostro campo di casa a volte ci rende più difficile giocare bene. Sono orgoglioso di questo percorso e credo che i ragazzi meritino di continuare a sognare in questi playoff, indipendentemente da chi affronteremo domenica prossima».



FEDERICO BERTONI (giocatore Varese): «Segnare il primo gol con la maglia della propria città in una semifinale playoff è un’emozione grandissima che fa sempre un certo effetto; forse nell’esultanza mi sono lasciato trascinare un po’ troppo dalla situazione, ma fa parte del gioco. Mi sono lanciato su quel pallone di testa e sono stato fortunato, ma è un gol importante che ci permette di superare il turno in un contesto bellissimo, su un campo da categorie superiori. È stata la partita che ci aspettavamo, giocata a ritmi alti da entrambe le parti: siamo stati bravi a sbloccarla e, nonostante la sfortuna sul loro pareggio, non ci siamo buttati giù, continuando ad attaccare fino a chiuderla nei tempi regolamentari. Ora, che sia Ligorna o Chisola, per noi non fa differenza: l’importante è vincere, indipendentemente dal fatto di avere uno o due risultati a disposizione».

LUCA PRINA (Allenatore Biellese): «Non ci siamo mai accontentati; abbiamo sempre puntato a obiettivi più alti, cercando di alzare l’asticella ogni giorno senza sederci sui risultati che erano già andati oltre le aspettative iniziali. Sapevamo che questa sfida sarebbe stata formativa, fatta di momenti sporchi ed emotivi, ma nella seconda parte siamo andati in difficoltà dietro per alcuni problemi fisici. Il risultato è figlio di certi episodi, come la traversa colpita: in partite secche contro squadre organizzate, serve anche quel pizzico di fortuna che oggi ci è mancato. Mi dispiace molto per i ragazzi, perché avrei voluto regalare loro e alla piazza un’altra settimana di lavoro; sento la grande responsabilità di voler lasciare qualcosa a questa gente, ma un finale negativo non deve farci dimenticare quanto costruito finora. Il bilancio resta strapositivo: più che un semplice traguardo, abbiamo gettato una base umana e tecnica solida su cui costruire il nostro prossimo futuro».

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