Astuti (Pd): “Delocalizzazioni: fermato il piano della Lega”

«La Lega voleva permettere alle imprese destinatarie di contributi pubblici di delocalizzare. L’abbiamo fermata».

Lo ha detto questa sera il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti commentando l’emendamento al progetto di legge di semplificazione, votato oggi in Commissione attività produttive di Regione Lombardia.

«E’ stata bloccata, grazie a un emendamento del Pd al progetto di legge di semplificazione, votato oggi in Commissione attività produttive, la possibilità di delocalizzare per le imprese destinatarie di un contributo pubblico. La Lega aveva introdotto nel progetto di legge un articolo che prevedeva di abolire una norma regionale che vietava alle imprese destinatarie di contributi pubblici di delocalizzare per 5 anni. Una modifica di legge paradossale, soprattutto in un momento di gravissima crisi economica, che richiederebbe una maggiore attenzione alle aziende e ai lavoratori. Abbiamo presentato un emendamento abrogativo della nuova norma che la maggioranza, messa di fronte alla sua evidente assurdità, non ha potuto che sottoscrivere».

«Siamo fieri – conclude Astuti – di avere fermato, almeno per ora, una norma che avrebbe gravemente danneggiato le imprese e i lavoratori lombardi. La Lega, che, a parole, ogni giorno si erge a paladina dei lavoratori lombardi, non se ne è affatto preoccupata».