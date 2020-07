Belotti a secco, resiste il record di Franco Ossola

(foto da ToroNews.net)

Andrea Belotti non è riuscito nell’impresa di eguagliare il record di Franco Ossola, il mitico giocatore del Grande Torino a cui è intitolato lo stadio di Varese che nella stagione 1947/48 andò in gol per 8 partite di fila.

Il “Gallo” si è fermato a 7, bloccato dalla difesa della Fiorentina (e dal palo della porta viola) che ha battuto il suo Torino per 2-0 allo stadio Franchi di Firenze.

Un record tutto granata che rimane, dunque, al mitico Franco Ossola, nato a Varese il 23 agosto 1921 e morto nel disastro aereo di Superga il 4 maggio 1949 insieme ai suoi compagni di quella squadra irripetibile che dominò il calcio nel Anni Quaranta. Ossola, che esordì nel Varese nel 1938, giocò nel Torino 181 partite segnando 85 gol (è il 9° goleador della storia del Toro).

Ala sinistra, era fratello di Aldo, cestista, e di Luigi detto “Cicci”, anch’egli calciatore. Suo figlio, nato nel 1950 dopo la morte del padre, porta il suo stesso nome.