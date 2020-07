Click day all’Insubria: boom di richieste per scienze motorie e biotecnologie

Una corsa al posto. L’immatricolazione “in velocità”, a causa delle misure per il Covid 19, è stata una prova di riflessi per molti diplomati aspiranti matricole dell’Università dell’Insubria.

Tra i corsi più gettonati quello che si è aperto con “click day” questa mattina alle 9.30: per il corso di scienze motorie, in poche ore sono stati assegnati tutti e 120 i posti disponibili. Le domande arrivate sono state molte di più: 214 solo nel corso della prima mattinata.

Corsa all’accaparramento del posto anche per la laurea triennale in Biotecnologie: anche in questo caso i 135 posti a disposizione si sono esauriti velocemente e le richieste sono state 276. Quasi esauriti anche i posti della triennale di biologia dove ne sono stati assegnati 247 su 267.

La novità del numero chiuso per economia probabilmente non è ancora stata del tutto recepita. Le immatricolazioni procedono a rilento: attualmente sono arrivate 262 domande per il corso “full time” e 34 per quello “Part Time” ma c’è ancora ampia possibilità di vedersi accettare la domanda: il numero chiuso è infatti fissato a 500 posti per il full time e a cento per il part time.

Iscrizioni ancora aperte per “Scienze della mediazione Interlinguistica e Interculturale” dove sono arrivate 163 domande per 220 posti; mentre fatica, nota tradizionale per le facoltà dure, Chimica industriale che ha ricevuto 50 domande di immatricolazioni su 150 posti a disposizione.

I termini per presentare la domanda si chiuderanno a settembre.

Boom di richieste anche per il corso di Medicina e Chirurgia: al momento, quando mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni, sono arrivate 1365 domande. Quest’anno, però, sempre a causa dell’emergenza sanitaria, è previsto che si sostenga il test d’ingresso nella sede universitaria più vicina a casa. Solo una volta fatta la graduatoria si sceglierà l’ateneo dove svolgere il percorso. Lo scorso anno, invece, il test si sosteneva nell’ateneo indicato come prima scelta dal candidato.