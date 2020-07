Clima difficile all’ospedale di Varese? Il consigliere Astuti vuole chiarezza

(immagine di repertorio)

Cosa succede all’ospedale di Varese? Se lo chiede il consigliere regionale Samuele Astuti : «Ho ricevuto negli ultimi mesi segnalazioni su un clima difficile creatosi nell’ultimo anno nell’ASST Sette Laghi e ho voluto inoltrare una specifica richiesta all’azienda di fornirmi i dati sui provvedimenti disciplinari e sul turn over dei medici».

Negli ultimissimi giorni, una decina di dipendenti ha visto approvare la propria richiesta di risoluzione dal rapporto di lavoro. Si tratta sia di medici sia di infermieri e personale ausiliario. Un trend non così anomalo in un’azienda con oltre 5000 dipendenti.

Il consigliere Democratico, però, attende ancora di conoscere gli atti di una questione: « per ora non evasa per ragioni attinenti alla privacy. La direzione amministrativa mi ha comunicato di aver deciso di interpellare il garante della privacy per sapere se queste informazioni possano essere fornite a un consigliere regionale, iniziativa che trovo abbastanza capziosa; ad oggi sono passati quasi due mesi e ancora non ho avuto una risposta, tuttavia sul sito dell’azienda ci sono i numeri aggregati per anno fino al 2019, e risulta chiaro come tra il 2018 e l’anno scorso ci sia stato un deciso aumento dei procedimenti disciplinari a carico del personale, passando da 32 a 56 procedimenti. Per quanto riguarda la seconda richiesta, mi sono stati forniti i dati aggregati sulle cessazioni dei rapporti di lavoro degli ultimi tre anni. I numeri non sono certamente incoraggianti ed è indispensabile riuscire a fare maggior chiarezza. Parlando con diversi lavoratori dell’ASST si capisce bene che c’è un forte malessere organizzativo e un clima che sicuramente non permette uno sviluppo dell’azienda. Questa situazione va ulteriormente approfondita, nell’interesse del personale medico e infermieristico e, soprattutto, dei pazienti, a cui va garantito un ambiente professionalmente sereno. La capacità dell’ospedale di prendersi cura dei pazienti dipende soprattutto dal suo personale. Ritornare ad avere un clima sereno è indispensabile e urgente».