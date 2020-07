Nuovo contratto per Leonardo: l’AW119 con trasmissioni made in Samarate vola in Minnesota

Leonardo ha annunciato oggi che l’operatore di elisoccorso statunitense Life Link III ha ordinato un elicottero AW119 dotato di certificazione americana FAA IFR (Federal Aviation Administration, Instrument Flight Rules) che gli consente di operare secondo le regole del volo strumentale.

Una notizia che ha almeno due risvolti positivi per il territorio varesino e per tutto il gruppo. Innanzitutto perché l’AW119 è si costruito a Philadelphia ma monta trasmissioni realizzate qui a Cascina Costa.

Il contratto prevede inoltre l’opzione di acquisto in futuro di una seconda unità. Il nuovo elicottero si aggiungerà alla flotta esistente di dieci AW119Kx utilizzati per il trasporto medico d’emergenza in Minnesota e Wisconsin con oltre 21.000 ore di volo accumulate. La consegna dalla linea di assemblaggio finale degli AW119, basata a Philadelphia, è prevista per il terzo trimestre del 2021.

Il contratto segna la prima vendita di un AW119, con certificazione IFR emessa dalla FAA, nel mercato civile e dei compiti di servizio medico di emergenza (EMS – Emergency Medical Service). Si tratta del primo elicottero monomotore dopo decenni in grado di soddisfare pienamente tutti gli attuali requisiti IFR, consentendo ai piloti di volare in piena sicurezza anche con scarsa visibilità e in condizioni meteorologiche difficili, grazie all’avionica avanzata di Genesys Aerosystems e alla ridondanza dei principali sistemi di volo.

Steve Sterner, Amministratore Delegato di Life Link III, ha dichiarato: “La nostra decisione di diventare il primo operatore civile dell’AW119 certificato IFR è pienamente coerente con la nostra missione volta a fornire un servizio di elisoccorso sicuro ed efficace. L’avionica avanzata e la tecnologia di questo elicottero aumentano la nostra capacità di fornire a chi ne ha bisogno l’assistenza sanitaria necessaria. Con alti livelli di prestazioni, sicurezza, velocità ed efficienza, questo elicottero è adatto a soddisfare le esigenze dei nostri equipaggi e dei pazienti”.

William Hunt, Managing Director di Leonardo Helicopters a Philadelphia, ha commentato: “Siamo orgogliosi di introdurre la variante certificata IFR dell’AW119 nel mercato civile e di poterlo fare con un partner importante come Life Link III. La sua tecnologia avanzata e i sistemi di volo permettono ai soccorritori di volare in sicurezza in situazioni complesse, mantenendo al contempo l’ampia e versatile cabina che contraddistingue l’AW119 per missioni di elisoccorso”.

L’AW119 ha pienamente soddisfatto elevati standard di efficacia operativa – anche nelle missioni che richiedono capacità di volo notturno – da quando il primo elicottero è stato consegnato a Life Link III all’inizio del 2014. L’AW119 IFR di Life Link III sarà dotato di uno speciale interno medicale nella cabina, garantendo la piena accessibilità al corpo del paziente per i due medici previsti a bordo. Quest’ultimo risultato conferma il successo crescente degli elicotteri Leonardo nel mercato nordamericano dell’elisoccorso, che ora ammonta a una flotta di 113 unità e basata sui modelli AW119, AW109, AW169 e AW139.