Cuvio, sabato con concerto di clarinetti

Dopo la spettacolare serata iniziale, conclusasi con una standing ovation per l’arpista Elena Guarneri, la seconda serata della convetion musicale organizzata da “Momenti musicali“ e “Proloco Cuvio”, in programma per sabato 11 offrirà un fantastica esibizione di clarinetti.

Fausto Saredi, Luca Medici, Odelio Grechi, ovvero il Trio Stadler con i clarinetti e i

corni di bassetto (la versione del clarinetto con il timbro grave) suoneranno presso il Parco Pancera di Cuvio alle ore 21.

Il programma prevede un repertorio abbastanza vario e di musica eccelsa che va da Wolfgang Amadeus Mozart, fino alle composizioni del 1900 di Swan Hennessy, Edmund Löffler , Five Yiddish Songs.

Purtroppo le normative di sicurezza anti-COVID19, impongono una presenza di pubblico ristretta.

Quindi è necessario prenotarsi ad ogni serata presso Giovanna 333 4007156.

Per altre informazioni più dettagliate consultare il sito: www.momentimusicali.net

oppure www.cuvio.com