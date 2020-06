Cuvio, torna la musica col “luglio culturale“

Il “luglio culturale“ compie 10 anni. E’ appunto difatti dal 2010 che continua la collaborazione tra Momenti musicali e la Pro Loco di Cuvio, portando in paese e nella valle pregevoli momenti di ottima musica.

Un compleanno tondo che purtroppo, con la pandemia che ci ha colpito verrà festeggiato in versione ridotta. Saranno 4 gli appuntamenti che il maestro Adalberto Maria Riva, coordinatore e direttore artistico del luglio culturale ha programmato per questa edizione: comunque appuntamenti in cui oltre all’abilità di affermati musicisti dal notevole spessore artistico, si potranno anche apprezzare, le svariate capacità dei giovani.

Le prime tre serate con inizio alle ore 21 si terranno presso il Parco Pancera di Cuvio.

Il via sabato 4 con l’arpa di Elena Guarneri che si esibirà nel concerto: “Vi dedico

una canzone“ colonne sonore e grandi successi dagli anni Sessanta in poi.

Seconda serata in programma sabato 11 e sarà presente un trio di clarinetti: Trio Stadler. Con Fausto Saredi, Luca Medici, Odelio Grechi, si potranno ascoltare musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Swan Hennessy, Edmund Löffler, Five Yiddish Songs

Per ricordare i 250 anni della nascita di Ludwig van Beethoven, sabato 18, cinque artisti

– Emma Jaffé, Letizia Callao, Luca Perego, Marco Autelli, Adalberto Maria Riva – si

esibiranno al pianoforte con Sonate, Sinfonie e Concerti nella “Maratona

Beethoven“. Inizio della serata alle ore 20,30.

Sempre con il musicista tedesco l’ultimo appuntamento per domenica 19 luglio, questa

volta presso parco comunale di Arcumeggia alle ore 18,30 con: “Omaggio a

Beethoven“, si esibiranno al pianoforte Adalberto Maria Riva e gli allievi del corso.

Un’ importante novità per quest’edizione sono i numeri limitati di posti per assistere ai

concerti: le normative di sicurezza anti-covid, impongono una presenza di pubblico

ristretta.

Quindi è necessario prenotarsi ad ogni serata. Per iscrizioni e altre informazioni più dettagliate consultare il sito: www.momentimusicali.net oppure www.cuvio.com