Don Giovanni al Castello di Monteruzzo

Il Comune di Castiglione Olona in collaborazione con la compagnia teatrale castiglionese Connessioni Teatro presenta il secondo ed ultimo appuntamento teatrale inserito nel programma di luglio di #CasstiglioneripARTE.

Sabato 25 luglio ore 21.00, al Castello di Monteruzzo (Via G. Marconi, 1), Andrea Raffo salirà sul palco il monologo “DON GIOVANNI – l’amore è una commedia”, da lui stesso scritto e interpretato.

Prendendo spunto dal testo originale e dalla diverse rappresentazioni che cinema e teatro hanno dato del “Don Giovanni”, andrà in scena al Monteruzzo uno spettacolo inedito, frutto di un appassionato lavoro che l’attore ha sviluppato attraverso l’indagine sull’amore e le sue tribolazioni. Originali anche le musiche, ispirate dal monologo e composte da Achille Giglio che con il suo contrabbasso dividerà il palco con Andrea Raffo.

Manca poco alla sera del gran ballo in maschera. Don Giovanni è combattuto tra il desiderio di partecipare alla festa ed il rischio che corre andandoci: la stessa sera saranno presenti Donna Anna, Donna Elvira e Zerlina, tutte insieme! E, per giunta, accompagnate dai loro uomini. Mentre è allo specchioriflette sul da farsi e rivive, accompagnato dal fedele Leporello, la poesia, la musica e la gioiosità che emergono da queste sue fiabesche storie d’amore. Si accorge però, guardandosi e ascoltandosi più in profondità, che le vere paure, forse, sono ben altre…

L’ingresso, fino ad esaurimento posto, è di € 10,00 a persona ed è obbligatorio prenotarsi contattando il numero 342.8335658 o scrivendo a connessioniteatro@gmail.com

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà posticipato a domenica 26 luglio, sempre alle ore 21.00