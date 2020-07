Edificio pericolante: chiuso un tratto di via Gasparotto a Varese

Nel primo pomeriggio di giovedì 2 luglio, il comune di Varese ha chiuso temporaneamente la corsia del tratto di via Gasparotto tra viale Borri e l’ingresso in viale Europa, in uscita da Varese.

La chiusura si è resa necessaria per consentire ai Vigili del fuoco di mettere in sicurezza un edificio abbandonato da diversi anni presente lungo la strada.

La circolazione, ora libera solo nel tratto che va da viale Europa a viale Borri, verrà riaperta al termine dell’intervento. Si registrano, come prevedibile, lunghe code.