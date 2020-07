Riaperta via Gasparotto a Varese

Le auto tornano in via Gasparotto.

La strada, chiusa lo scorso 2 luglio nel tratto tra viale Borri e viale Europa per chi usciva da Varese, è stata appena riaperta al traffico.

Lo stop era legato a un edificio pericolante a margine della carreggiata; ieri l’abbattimento della struttura, poi la completa messa in sicurezza dell’area e, ora, il nuovo semaforo verde per la circolazione.

«Mi dispiace – Commenta il sindaco Davide Galimberti – per i disagi arrecati ai cittadini e agli abitanti della zona. Queste tre settimane ci hanno però permesso di risolvere definitivamente la situazione e di evitare che essa si ripresentasse in futuro. In questi anni più volte è stato necessario chiudere l’importante arteria viabilistica di via Gasparotto proprio a causa dei due brutti, fatiscenti e pericolosi edifici privati ora abbattuti. Tutto ciò non avverrà più e, al tempo stesso, non avremo più questa bruttura all’ingresso della città».