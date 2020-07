Elezioni a Lonate Ceppino. Per ora è una sfida a due tra Stefania Zanasca e Clara Dalla Pozza

A Lonate Ceppino si tornerà a votare a poco più di un anno di distanza dalla precedente tornata elettorale che aveva visto vincere la candidata della Lega Emanuela Lazzati con il 72,8% sulla sfidante Stefania Zanasca che si era fermata al 27,2%. Qualche mese fa la sindaca leghista ha rassegnato le dimissioni per questioni familiari private e il paese della Valle Olona è finito commissariato. Per il momento sono due le liste che hanno scoperto le carte: Lonate in Comune che ripresenta Stefania Zanasca e la Lega di Lonate che presenta l’imprenditrice Clara Dalla Pozza, già assessore alla Cultura, Sport e Sociale con Emanuela Lazzati. In paese si vocifera di almeno un’altra lista che dovrebbe portare il simbolo dei 5 Stelle e di un’altra civica, due realtà che però devono ancora muoversi per vie ufficiali.

Così per Stefania Zanasca di Lonate in Comune si presenta una terza occasione (dopo i tentativi del 2014 e del 2019) di presentarsi come candidato sindaco alle elezioni amministrative. Una ricandidatura, quella della 44enne, in una lista civica di centrosinistra ecologista. Madre e moglie, lavora nel ramo della contabilità ed è impegnata nella vita sociale del paese: fa parte della commissione del centro pastorale e da due anni è anche catechista. Nella scuola ha ricoperto vari ruoli come rappresentante dei genitori ed è appassionata di body painting.

La lista non cambierà molto dallo scorso anno ma non mancherà qualche novità: un mix di nuovi volti anche giovani e persone conosciuti. Tra le forze che lo sostengono c’è anche il Pd, partito per il quale la stessa Zanasca è tesserata ma che, ci tiene a precisare, non apparirà ufficialmente col simbolo e non sosterrà le spese della campagna elettorale che si basa sulle sole forze dei componenti della lista. Per Lonate in Comune la campagna elettorale è già iniziata e gli appartenenti si trovano il giovedì sera all’aperto, nelle piazze, per formare il programma che ricalca per la gran parte quello dell’anno scorso. Sicurezza, servizi e scuola.

La lista punta a far uscire il paese dalla logica del dormitorio che è diventato negli ultimi anni. Per quanto riguarda la scuola annuncia che porterà avanti il progetto avviato della nuova struttura scolastica che accorperà le due elementari e la scuola media in un unico plesso: «La Lega da anni sbandiera un nuovo polo scolastico che non è ancora partito. Noi ci concentriamo sui lavori per il rientro in sicurezza dei ragazzi nelle due scuole elementari e della scuola media. Gli attuali plessi sono vetusti e la manutenzione è stata scarsa. Manca il dirigente scolastico che è stato trasferito a Varese. C’è una grande situazione di incertezza. Abbiamo qualche perplessità sul nuovo progetto perché non è prevista una palestra nuova. Si userà ancora la palestra vecchia che invece potrebbe essere utilizzata dalle associazioni sportive in via esclusiva. Per questo vogliamo rivedere il progetto».

Per quanto riguarda i servizi al cittadino per Lonate in Comune è necessario potenziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, risolvere il problema della mancanza di sportelli bancari e migliorare il servizio dell’ufficio postale.

Zanasca e i suoi si preoccupano anche della sicurezza: «Vogliamo portare idee per migliorare la sicurezza stradale. Ci sono vie come via Saporiti e via Vittorio Emanuele che sono davvero pericolose. Alcune modifiche alla viabilità sono necessarie. Sulla sicurezza delle persone pensiamo ad investimenti sulla Polizia locale, telecamere e vigilanza». La candidata della lista civica sottolinea infine che «anche se il sindaco si è dimesso per motivi personali la squadra che lo doveva sostenere non è stata così forte. Noi siamo convinti di essere una squadra vera e forte».

Clara Dalla Pozza, invece, ha 51 anni ed è molto conosciuta in paese per la sua azienda che si occupa di fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti in generale. Il primo negozio di famiglia è stato inaugurato il giorno della sua nascita, in concomitanza con la festa del paese.

Anche lei è piuttosto attiva nell’ambito sociale di Lonate, principalmente nella squadra di calcio locale dove i suoi figli sono cresciuti sportivamente e uno dei due è anche impegnato come allenatore ma anche tra gli Alpini dove collabora nell’organizzazione dei vari eventi. Si presenta, per il momento, con il sostegno della sola Lega ma sono in corso incontri per allargare l’alleanza a tutto il centrodestra.

Il programma della sua lista si pone in continuità con quello dell’ex-sindaco Lazzati anche se la presentazione ufficiale non è stata ancora fatta: «È in atto un confronto e si sta lavorando per affinarlo e aggiornarlo.

Il gruppo è più coeso di prima e c’è grande voglia di portarlo a termine».