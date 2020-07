Enduro, festa per Maggi sul tracciato di Casazza

Festa in casa Moto Club Abbiate Guazzone che nel fine settimana ha celebrato la vittoria di uno dei suoi alfieri nel settore enduro. Angelo Maggi ha infatti conquistato il successo nella prima gara del campionato regionale lombardo.

“Polso fermo e cuore caldo”, così lo definiscono i compagni di colori, Maggi non gareggiava da un anno nell’enduro, ma sulla pista bergamasca di Casazza ha mostrato velocità e padronanza del mezzo, ottenendo il primo posto nella classe Expert 250 per moto a 4 tempi.

In sella alla sua Honda, Maggi ha portato a termine la prova in 19’41″78, chiudendo con un buon vantaggio sui più immediati inseguitori nella propria categoria; secondo è giunto Daniele Ferrari (Mc Valli Oltrepo), terzo invece Marcello Carini (Costa Volpino).

A Casazza la vittoria assoluta è andata al forte bergamasco Thomas Oldrati che gareggia su moto Honda per le Fiamme Oro: per lui un tempo finale di 17’30″29. Podio anche per Rudy Moroni (Lago d’Iseo) e per Daniel John McCanney.