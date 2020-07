Fermato tra Busto e Castellanza con lo “zaino dello scassinatore”

Si muoveva in bicicletta, ma con lo zaino colmo di strumenti del mestiere, una occupazione però non propriamente legale, quella dello scassinatore. Un uomo è stato fermato e denunciato ieri – giovedì 2 luglio – dagli uomini del Commissariato di Busto Arsizio, dopo essere stato intercettato da una pattuglia della Volante nella zona di Viale Borri.

Il giovane, 27 anni di origine marocchina, stava attraversando la zona ai confini con Castellanza già tenuta sotto controllo dalle forze dell’ordine per via dello spaccio nei boschi circostanti. Nel corso della perquisizione, dallo zaino che teneva in spalla sono spuntati tronchesi, chiavi inglesi, punte in acciaio, pinze e cacciaviti vari. (foto di repertorio)

I controlli hanno accertato che a carico dell’uomo ci sono precedenti per droga e furti e il sospetto è che anche ieri si accingesse a scassinare qualche appartamento o automobili parcheggiate in zona. Il 27enne è quindi stato denunciato per possesso di arnesi da scasso e armi improprie.