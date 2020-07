Il grande cuore rossonero regala un altro defibrillatore a Cassano Magnago

Il grande cuore rossonero regala un defibrillatore semiautomatico (Dae) alla città di Cassano Magnago: da oggi il municipio della cittadina è “cardioprotetto”, grazie al Milan Club Cassano.

«All’inizio del 2020 – racconta il sindaco Nicola Poliseno ho incontrato lo storico presidente del Milan Club Cassano, che mi ha presentato tutta una serie di iniziative benefiche e mi ha dato la sua disponibilità per donare un defibrillatore e mi ha chiesto dove volesse installarlo: ho scelto il palazzo municipale».

«Siamo un Milan Club attivo da tempo, da 43 anni, dal 7-7-1977» racconta Antonio Ambrosetti, presidente del blu dei rossoneri cassanesi. «Ogni anno da 40 anni promuoviamo diverse iniziative benefiche, qui a Cassano ma non solo». Un impegno coordinato da Virgilio Riva, altro animatore del gruppo rossonero, presente alla consegna del Dae (a sinistra nella foto con Poliseno e Ambrosetti).

Il nuovo defibrillatore – fornito da Safety Group Gallarate – è stato posizionato nell’area dell’atrio del palazzo municipale, «il punto di maggiore passaggio delle persone» (tra l’altro il municipio ha riaperto al pubblico, per molti servizi senza prenotazione, proprio oggi). In tutto ora Cassano è dotata di 26 defibrillatori: quello fin municipio si aggiunge ai diversi strumenti semiautomatici presenti in tutti gli asili, le scuole e i centri sportivi, oltre che nei tre oratori cittadini.