Milan Club Cassano, quarant’anni di passione

Il Milan Club Cassano Magnago, con i suoi centoventi soci, va in televisione.

Una bella soddisfazione, per il gruppo: «Saremo ospiti in diretta della trasmissione Il Barbiere, in onda domani martedì 4 dicembre su Espansione TV, sul canale 19 del digitale terrestre» racconta Virgilio Riva, instancabile guida del gruppo di tifosi rossoneri.

“Studio” di Espansione Tv sarà per una sera il bar Franco a Cassano Magnago, che ospita appunto anche la sede del Club.

«Il nostro club ha 40 anni e conta 120 soci ed è l’unico club della zona che offre il servizio pulman a tutti i tifosi per lo stadio di San Siro per tutte le partite di campionato del Milan, oltre a varie iniziative, gite». Tra gli invitati alla serata c’è anche il più illustre dei supporter rossoneri legati al club, l’ex ciclista professionista Ivan Basso.