Grande successo per la prima serata del cinema all’aperto di Varese

Sono state circa 100 persone a sfidare l’allerta meteo per non perdersi la prima serata della 33ª edizione di esterno notte ai giardini Estensi.

Ad accoglierli il patron della manifestazione Giulio Rossini, il presidente della funzione cultura Francesco Spatola e l’architetto che ha chi ha preso la responsabilità di mettere in pratica alla tensostruttura le disposizioni anti covid: In una atmosfera ideale per guardare film in sicurezza, e anche all’asciutto in caso di pioggia.

Il pubblico, di età media piuttosto giovane, come ha notato con piacere proprio Rossini, si è goduto la riedizione in 4K di un plastico grande classico di Federico Fellini, chi ha visto la prima partecipazione di quello che sarebbe stato un grande del cinema italiano: Alberto Sordi.

Il prossimo appuntamento è già per venerdì 3 luglio con il film 18 REGALI di Francesco Amato. Saranno presenti il regista e le costumiste del film. Spettacolo alle ore 21.30 sotto la Tensostruttura dei Giardini.