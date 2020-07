In molti per il fine settimana con il Fai Varese

In molti per il primo fine settimana di visite organizzato dalla delegazione del Fai di Varese ad alcuni dei “Luoghi del Cuore” di questa edizione. I giovani volontari hanno infatti organizzato visite al Castello di Belforte e la stazione liberty dei tram di Ghirla. Il prossimo fine settimana invece, saranno alla funicolare per il Campo dei Fiori. Tutti luoghi candidati sul sito luoghidelcuore.it, la campagna promossa dalla fondazione per la cura dell’ambiente.

Il prossimo appuntamento è per sabato 25 luglio alle 17 e 30 e alle 18.00 quando si terrà l’incontro alla funicolare del Campo dei Fiori. Tutti gli incontri sono a prenotazione obbligatoria sul sito www.prenotazionifai.it. L’ingresso con contributo libero a partire da 3 euro.

Durante gli incontri i volontari della delegazione accompagnano i visitatori e insieme ripercorrono la storia di questi tre luoghi simbolo, che hanno fortemente caratterizzato la storia e l’evoluzione del nostro Territorio. Gli eventi sono svolti totalmente all’aperto e nel rispetto del distanziamento sociale nonché di tutte le prescrizioni sanitari.