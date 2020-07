Incidente tra auto e moto sulla provinciale di Luvinate, due feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, sulla strada provinciale tra Luvinate e Casciago.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16,30 all’incrocio di via Matteotti, poco distante dal semaforo. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate. Il motociclista è caduto a terra, e secondo le prima informazioni anche una delle persone a bordo dell’auto è rimasta ferita.

Sul posto due ambulanze.

Il traffico sulla provinciale è rimasto bloccato in entrambe le direzioni di marcia per consetire i soccorsi e i rilievi dell’incidente.