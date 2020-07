Investita a Lavena Ponte Tresa una bimba di 4 anni

Una bambina di 4 anni è stata investita verso le 18 di oggi, giovedì 23 luglio, in via Luino a Lavena Ponte Tresa.

Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’investimento in una delle strade nel centro del paese di confine. Secondo una prima ricostruzione, la bambina si è allontanata per un istante dal controllo dei genitori andando in strada ed è stata investita da un’auto che passava.

La strada dove è avvenuto l’investimento

L’autista non deve essersi accorto subito dell’impatto, continuando la corsa per qualche metro prima di fermarsi. I carabinieri di Luino stanno sentendo i testimoni per ricostruire la dinamica.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasportare la piccola all’ospedale, che non ha mai perso conoscenza. Il velivolo dei soccorsi è decollato da Lavena Ponte Tresa in codice rosso verso l’ospedale di Bergamo.