“Isole comprese”: pronto il girone di Serie A2 della Futura Volley

Dal Piemonte alla Capitale, passando per Sicilia e Sardegna: il girone nel quale è inserita la Futura Volley Giovani per il prossimo campionato di A2 è estremamente variegato e costringerà le Cocche a viaggiare per parecchi chilometri, vista la divisione “Est-Ovest” del secondo torneo femminile nazionale di pallavolo.

Quella della suddivisione territoriale – con l’Italia tagliata in due su un asse “verticale” – è la novità dell’anno, mentre la formula del torneo rimarrà invariata: al termine della prima fase, verranno composte due pool – Promozione e Salvezza – in base alle classifiche della regular season. Al momento resta un nodo da sciogliere, quello relativo a Trento, che ha chiesto il ripescaggio in Serie A1 ed è in attesa di risposta; per ora comunque la Delta Informatica è stata inserita nel gruppo Est.

Le biancorosse di coach Lucchini avranno tre avversarie piemontesi, ovvero Pinerolo, Mondovì e Cus Torino oltre al “derbyno” con il Club Italia che gioca a Milano; due le formazioni modenesi, Sassuolo e Montale (club con sede nel comune di Castelnuovo Rangone) mentre le trasferte più esotiche per la Futura saranno quelle di Roma, Olbia e Marsala. Ecco quindi i due gironi nel dettaglio:

GIRONE OVEST

Eurospin Ford Sara Pinerolo; Lpm Bam Mondovì; Barricalla Cus Torino; FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO A.; Club Italia Crai; Acqua & Sapone Roma Volley Club; Green Warriors Sassuolo; Exacer Montale; Geovillage Hermaea Olbia; Sigel Marsala.

GIRONE EST

Delta Informatica Trentino*; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio; Itas Città Fiera Martignacco; Cda Talmassons; Omag San Giovanni in Marignano; Conad Olimpia Teodora Ravenna; Roana CBF H.R. Macerata; Megabox Vallefoglia; Volley Soverato; Cuore di Mamma Cutrofiano.

* ha fatto richiesta per la A1