“Italia, Sguardi D’Autore”, la mostra continua fino al 2 agosto

Fino al 2 agosto sarà possibile visitare la mostra fotografica “Italia, Sguardi D’Autore”; allestita presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani – Cicogna nell’ambito di BA Cultura per l’Estate.

La chiusura è stata posticipata di una settimana (inizialmente era prevista per il 26 luglio), visto il successo di pubblico registrato. Ben 770 persone hanno infatti già avuto modo di ammirare le fotografie d’autore accuratamente selezionate dell’Archivio Fotografico Italiano e di fare una sorta di viaggio ideale attraverso le bellezze del paesaggio italiano.

Abbiamo deciso di prorogare la mostra a fronte del successo che ha riscosso e del fatto che costituisca un importante presidio culturale in piazza Vittorio Emanuele II, soprattutto nelle serate di giovedì, venerdì e sabato: un’alternativa e un arricchimento nell’ambito delle serate in centro, di cui in molti hanno approfittato e ci fa molto piacere commenta la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

Questi gli orari di apertura: Martedì e Mercoledì 16.00 – 19.00; Giovedì, Venerdì e Sabato 10.00 – 13.00 e 17.00 – 23.00. Domenica 16.00 – 19.00. Ingresso libero.